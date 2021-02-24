{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Локализован пожар на территории ресторана "Причал" на Ильинском шоссе в Подмосковье

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пожарные локализовали распространение огня на территории ресторана "Причал" в Жуковке. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 10:37 мск объявлена локализация пожара на площади 60 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на территории ресторана "Причал" на Ильинском шоссе поступила утром в среду. Там загорелась хозяйственная постройка на площади 60 кв. метров. Источник ТАСС в экстренных службах уточнял, что есть угроза перехода огня на два рядом стоящие строения, которые находятся под одной крышей. Информация о пострадавших не поступала.

Ресторан "Причал" принадлежит первому российскому ресторатору и известному предпринимателю Аркадию Новикову.

Теги
Россия
Пожар потушен на территории ресторана "Причал" на Ильинском шоссе в Подмосковье
Информация о пострадавших не поступала
Читать полностью