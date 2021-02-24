Прорыв трубы водоснабжения в отделении Сбербанка в Москве устранен

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Коммунальщики устранили прорыв трубы с горячей водой в отделении Сбербанка на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского банка Сбербанка.

"Сегодня около 10:00 мск в офисе банка, расположенном в Ферганском проезде в Москве, сработала противопожарная сигнализации из-за пара, образовавшегося в результате прорыва трубы водоснабжения в тамбуре перед входом в банк. В соответствии с инструкцией, клиентов и сотрудников попросили временно покинуть помещение. Работники коммунальной службы устранили аварию", - сказали в пресс-службе.

Пострадавших в результате аварии нет. Имущество банка и ценности не повреждены. Отделение возобновило работу спустя 40 минут.

Подобное происшествие произошло 20 февраля в офисе Сбербанка на шоссе Энтузиастов. Тогда сработала пожарная сигнализация из-за прорыва трубы. Было эвакуировано около 200 человек, пострадавших нет.