Второе за неделю отделение Сбербанка в Москве эвакуируют из-за прорыва трубы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Отделение Сбербанка на юго-востоке Москвы эвакуировано из-за прорыва трубы с горячей водой, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

"На Ферганском проезде в отделении Сбербанка произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Посетители и работники эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Подобное происшествие произошло 20 февраля в офисе Сбербанка на шоссе Энтузиастов. Тогда сработала пожарная сигнализация из-за прорыва трубы. Было эвакуировано около 200 человек, пострадавших нет.