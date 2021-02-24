{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Второе за неделю отделение Сбербанка в Москве эвакуируют из-за прорыва трубы

Подобное происшествие произошло 20 февраля в офисе Сбербанка на шоссе Энтузиастов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Отделение Сбербанка на юго-востоке Москвы эвакуировано из-за прорыва трубы с горячей водой, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

"На Ферганском проезде в отделении Сбербанка произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Посетители и работники эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Подобное происшествие произошло 20 февраля в офисе Сбербанка на шоссе Энтузиастов. Тогда сработала пожарная сигнализация из-за прорыва трубы. Было эвакуировано около 200 человек, пострадавших нет.

Теги
Россия
Суд приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии
Ему также назначен штраф 235 млн 280 тыс. рублей
Читать полностью