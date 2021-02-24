Суд в Турции признал вину сотрудников авиакомпании, вывезших Карлоса Гона из Японии

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Турецкий суд приговорил в среду к тюремному заключению руководителя частного авиаперевозчика MNG Jet Окана Косемена и двух пилотов, которые вывезли экс-главу альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона из Японии. Как сообщает телеканал NTV , сотрудники компании получили по четыре года и два месяца тюрьмы.

Отмечается, что они осуждены по статье об организации незаконной миграции. По делу в качестве подозреваемых проходили еще две стюардессы того рейса. Они были отпущены за отсутствием объективных оснований признания их вины в данном эпизоде.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более $80 млн), полученное им как председателем совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.

Японское следствие подозревает, что Гон бежал из-под домашнего ареста в декабре 2019 года. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.