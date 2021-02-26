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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике
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Прокуратура оценит действия Ростехнадзора по факту обрушения на фабрике в Норильске

По словам заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, представитель Ростехнадзора еще в 2017 году внес на предприятие предписание, которое не было реализовано

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура даст уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц Ростехнадзора по факту обрушения на Норильской обогатительной фабрике на севере Красноярского края. Об этом сообщил журналистам по итогам коллегии прокуратуры Алтайского края заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

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"Я поставил задачу посмотреть компетенцию органов контроля, то есть Ростехнадзора, которые тоже должны были отслеживать эту ситуацию. Сейчас обогатительная фабрика (обрушение на которой произошло 20 февраля - прим ТАСС) тоже показала, что представитель Ростехнадзора видел эту проблему, в 2017 году внес предписание, и до 2021 года это предписание не было реализовано. Почему он не был принципиален в рамках реализации своих, установленных законом, полномочий? Задача - дать уголовно-правовую оценку тех должностных лиц, которые, соответственно, не соблюли устранения нарушения закона", - сказал замгенпрокурора.

Ранее сообщалось, что прокуратура Красноярского края проводит проверки в подразделении Ростехнадзора и госинспекции труда после обрушения на фабрике.

Теги
РоссияКрасноярский крайОбрушение на Норильской обогатительной фабрике
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