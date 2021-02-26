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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике
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Начальника цеха обогатительной фабрики в Норильске взяли под домашний арест

Мера пресечения Денису Курбанову избрана до 19 апреля
На месте обрушение галереи дробильного цеха в Норильске, 20 февраля 2021 года Пресс-служба МЧС РФ по Красноярскому краю/ТАСС
Описание
На месте обрушение галереи дробильного цеха в Норильске, 20 февраля 2021 года
© Пресс-служба МЧС РФ по Красноярскому краю/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Суд в Норильске избрал меру пресечения еще одному фигуранту по делу обрушения на Норильской обогатительной фабрике - начальнику дробильного цеха Денису Курбанову назначен домашний арест по 19 апреля. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе суда Красноярского края.

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"Суд избрал меру пресечения в отношении Курбатова - домашний арест по 19 апреля 2021 года включительно. А в отношении [производителя работ ремонтно-строительного треста ООО "Норильскникельремонт" Вячеслава] Миллера в удовлетворении ходатайства следствию об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано", - сообщили в суде.

В четверг суд избрал домашний арест до 20 апреля руководителю Норильской обогатительной фабрики Александру Цымбалу. Кроме того, до 19 апреля арестованы главный инженер Илья Ананко и начальник отдела по техническому надзору Константин Василенко.

Теги
РоссияКрасноярский крайОбрушение на Норильской обогатительной фабрике
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