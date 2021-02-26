Начальника цеха обогатительной фабрики в Норильске взяли под домашний арест

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Суд в Норильске избрал меру пресечения еще одному фигуранту по делу обрушения на Норильской обогатительной фабрике - начальнику дробильного цеха Денису Курбанову назначен домашний арест по 19 апреля. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе суда Красноярского края.

Что известно об обрушении на норильской фабрике

"Суд избрал меру пресечения в отношении Курбатова - домашний арест по 19 апреля 2021 года включительно. А в отношении [производителя работ ремонтно-строительного треста ООО "Норильскникельремонт" Вячеслава] Миллера в удовлетворении ходатайства следствию об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказано", - сообщили в суде.

В четверг суд избрал домашний арест до 20 апреля руководителю Норильской обогатительной фабрики Александру Цымбалу. Кроме того, до 19 апреля арестованы главный инженер Илья Ананко и начальник отдела по техническому надзору Константин Василенко.