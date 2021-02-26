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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде

Два человека пострадали при взрыве газа в пристройке к дому в Нижнем Новгороде

Пострадавших доставили в медицинское учреждение
© Михаил Солунин/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Два человека, по уточненной информации, пострадали в результате взрыва газа в пристройке к 12-этажному дому в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"По уточненной информации, количество пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси увеличилось до двух человек. Пострадал мужчина 1978 года рождения, он доставлен в травмпункт. Кроме того, пострадала женщина, ее личность устанавливается. Она доставлена в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем. По данным ГУ МЧС, в настоящее время на месте ЧП продолжаются аварийно-спасательные работы. Спасатели извлекают из-под завалов женщину, которую обнаружили ранее. Также ведутся поиски еще одной женщины. 

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РоссияВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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