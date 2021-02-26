Эксперты не выявили повреждений у дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа в пристройке

ТАСС, 26 февраля. Строение 12-этажного жилого дома в Нижнем Новгороде, в пристройке которого взорвался газ, не повреждено, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

"В результате происшествия площадь обрушения составила 200 кв. м, объем завала составляет 576 кубометров. Строение дома не повреждено", - говорится в сообщении, опубликованном в группе ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Взрыв газа произошел утром в пятницу в пристройке к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где располагается суши-бар. После взрыва возник пожар на площади 30 кв. м, пристройка разрушена, повреждено более 100 оконных проемов в доме. В результате происшествия три человека госпитализированы, двое из них не получили серьезные повреждения. Возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службы правительства региона, в ликвидации последствий взрыва заняты около 300 человек, на месте также работают представители газовой службы, 12-этажный дом не газифицирован. Жильцов двух подъездов разместили в школе, всем пострадавшим губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь.