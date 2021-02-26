Главе района в Ростовской области назначили домашний арест по делу о взяточничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Суд назначил два месяца домашнего ареста в качестве меры пресечения главе администрации Куйбышевского района Ростовской области, которую в пятницу задержали по делу о получении взятки в 2,7 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Главе Куйбышевского района, которая проходит в качестве подозреваемой по этому делу, назначено два месяца домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении чиновницы по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, с 2019 года по 2021 год глава администрации Куйбышевского района получила от представителя коммерческой организации, выигравшей конкурс на выполнение строительных работ, взятку в общей сумме 2,7 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что женщину задержали после получения денежных средств. По делу выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.