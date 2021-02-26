Полиция отпустила 19 человек, задержанных в ходе обысков в Среднеуральском монастыре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Правоохранители покинули площадь Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), 19 задержанных отпущены. Об этом сообщили журналистам юристы Романова.

"Силовики ушли с главной площади монастыря к надвратному храму. Из пышминского полицейского участка обратно в монастырь уже вернулись 19 задержанных ранее человек", - говорится в Telegram-канале защитников.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в ночь на 26 февраля в Среднеуральском женском монастыре были проведены следственные мероприятия, чтобы найти подозреваемого в убийстве трех человек в 1999 году. По данным силовиков, им мог оказаться келейник Силуан. Позднее информацию подтвердили в ГУ МВД и следственном управлении СК РФ по региону.

В ходе предыдущих следственных мероприятий в обители 29 декабря 2020 года был задержан бывший схимонах Сергий (Романов). Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ - о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Суд в Москве арестовал Романова, в четверг ему продлили меру пресечения до 28 мая. Также возбуждено уголовное дело по факту истязания детей в монастыре. Фигурантов в деле нет.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.