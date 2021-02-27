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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде

На месте взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде завершили разбор завалов

Эксперты заявили, что взрыв не повредил несущие конструкции здания

ТАСС, 27 февраля. Разбор завалов после взрыва газа в 12-этажном доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде завершен. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой мэрии города.

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"На месте уже разобраны завалы, вывезено более 20 "Камазов" [строительного мусора]", - говорится в сообщении

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, все жители дома смогут вернуться в свои квартиры вечером 27 февраля. Такое решение приняли эксперты после обследования конструкций дома - взрыв не повредил несущие конструкции.

Шалабаев отметил, что введенный в пятницу режим ЧС планируется снять в 18:00 27 февраля. Дом подключают к электричеству, подрядчик начал восстанавливать остекление квартир и подъездов. Движение по дороге рядом с домом будет открыто не раньше 06:00 28 февраля.

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РоссияНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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