На месте взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде завершили разбор завалов

ТАСС, 27 февраля. Разбор завалов после взрыва газа в 12-этажном доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде завершен. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой мэрии города.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

"На месте уже разобраны завалы, вывезено более 20 "Камазов" [строительного мусора]", - говорится в сообщении

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, все жители дома смогут вернуться в свои квартиры вечером 27 февраля. Такое решение приняли эксперты после обследования конструкций дома - взрыв не повредил несущие конструкции.

Шалабаев отметил, что введенный в пятницу режим ЧС планируется снять в 18:00 27 февраля. Дом подключают к электричеству, подрядчик начал восстанавливать остекление квартир и подъездов. Движение по дороге рядом с домом будет открыто не раньше 06:00 28 февраля.