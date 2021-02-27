Пожар в двухъярусной квартире в центре Москвы потушили

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Возгорание в двухъярусной квартире на Пятницкой улице в Москве потушили. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание в двухъярусной квартире на Пятницкой улице ликвидировано на площади 12 кв. м. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло между первым и вторым этажами в доме на Пятницкой улице, 6/1. Движение автотранспорта на месте пожара затруднено.

Здание построено в 1875 году в стиле неоклассицизма. Оно являлось городской усадьба дворянского рода Еремеевых, а также было доходным домом Саввино-Сторожевского монастыря. В нем в конце XIX - начале ХХ века проживал поэт В. И. Лебедев-Кумач.