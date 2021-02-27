В Москве задержали подозреваемых в избиении музыканта "Машины времени" Дитковского

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве двух подозреваемых в избиении музыканта группы "Машина времени" Александра Дитковского и его товарища. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержаны двое подозреваемых, в настоящее время они находятся на допросе в полиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером в четверг, нападавших было около пяти человек. Они ходили по парковке и просили у людей милостыню. Вместе с музыкантом пострадал его товарищ, находившийся с ним в машине. После случившегося полиция возбудила уголовные дела по статье 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и 116 ("Побои") УК РФ.