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Обновлено 

Пожар в административном здании в Пензе ликвидировали

Площадь возгорания составила 150 кв. м

ТАСС, 28 февраля. Пожар в административном здании Пензы, где шесть человек ранее обратились за медицинской помощью, ликвидировали на площади 150 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

"На данный момент пожар ликвидирован на площади 150 кв. м. Привлекалось восемь единиц [техники] и 50 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются", - сказано в распространенном сообщении.

Медицинская помощь потребовалась пятерым взрослым и ребенку при возгорании в административном здании на улице Калинина, 118. Информация о пожаре поступила в 14:52. Пожарные установили, что возгорание началось на втором этаже в двухэтажном административном здании.

По данным пресс-службы Минздрава региона, пострадавших в состоянии разной степени тяжести поместили в ожоговое отделение Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

В новость внесены изменения (17:50 мск) - добавлены подробности о пострадавших после третьего абзаца.

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