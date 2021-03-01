Открытое горение на складе на Внуковском заводе огнеупорных изделий ликвидировали

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе на территории Внуковского завода огнеупорных изделий в Одинцове в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"В 06:22 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Пожар на Союзной улице, 7 в Одинцове на складе на территории Внуковского завода огнеупорных изделий начался в ночь на понедельник. Первоначальная площадь составила 950 кв. м, позже она выросла до 2,4 тыс. кв. м. Склад горел по всей площади. В 03:07 объявлена локализация пожара. Информация о пострадавших не поступала.