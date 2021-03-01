В Хабаровске ликвидировали пожар на складе с пластиком

ТАСС, 1 марта. Пожарные полностью ликвидировали возгорание площадью 1 тыс. кв. м на складе в здании картонно-рубероидного завода в Хабаровске. Пострадавших нет, сообщается в понедельник на сайте регионального управления МЧС России.

"В 13:08 (06:08 мск) 1 марта 2021 г. подразделения пожарно-спасательной службы хабаровского гарнизона завершили работы по проливке, разборке конструкции и проверке сооружения на наличие скрытых очагов горения. Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших в происшествии нет. Общая площадь пожара составила 1 000 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на складе сгорели пластиковые изделия и мусор вторичной переработки, произошло частичное обрушение кровли. Общее время тушения составило 9,5 часа.

Сообщение о пожаре поступило в 03:25 по местному времени в понедельник (20:25 мск воскресенья). Эвакуация не проводилась. В ликвидации были задействованы 39 человек.