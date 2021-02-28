В Хабаровске возник пожар на складе для хранения пластиковой продукции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Одноэтажное здание склада для хранения пластиковой продукции горит в Хабаровске на площади 1 тыс. кв. метров. Произошло обрушение строения, сказали ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

"В 20:25 (мск) поступило сообщение о пожаре в Хабаровске в одноэтажном складском здании для хранения пластиковой продукции на площади 1 тыс. кв. м с последующим обрушением. Площадь устанавливается", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что в данный момент пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. метров. Пострадавших нет. К тушению привлекаются 36 человек и 12 единиц техники.