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Бунт заключенных в колонии в Ангарске

Экс-начальника колонии в Приангарье, где произошел бунт, отправили под домашний арест

Он обвиняется в превышении должностных полномочий

ИРКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Суд в Иркутской области отправил под домашний арест обвиняемого в превышении должностных полномочий бывшего начальника исправительной колонии №15 (ИК-15), в которой в апреле 2020 года произошел бунт. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.

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"Вынесено постановление Кировским районным судом об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в виде домашнего ареста сроком на два месяца - по 24 апреля 2021 года. Постановление вынесено по уголовному делу, возбужденному по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области ТАСС сообщили, что уточняют информацию о том, когда отправленный под домашний арест Андрей Верещак был освобожден от должности начальника колонии. На сайте ГУФСИН временно исполняющим обязанности начальника ИК-15 значится Арслан Мажидов.

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РоссияИркутская областьБунт заключенных в колонии в Ангарске
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