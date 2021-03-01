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Дело экс-главы Марий Эл

Адвокаты Леонида Маркелова обжаловали приговор

Апелляционная жалоба поступила в Нижегородский районный суд
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Уголовное дело в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова. Главное

ТАСС, 1 марта. Сторона защиты обжаловала приговор Нижегородского районного суда, который приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии по делу о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщили ТАСС в Нижегородском районном суде.

"Поступила апелляционная жалоба адвоката на приговор Маркелову", - отметил собеседник агентства.

Ранее Маркелова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 235 млн 280 тыс. рублей.

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Маркелов, Леонид ИгоревичРоссияДело экс-главы Марий Эл
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