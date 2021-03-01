Адвокаты Леонида Маркелова обжаловали приговор

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ТАСС, 1 марта. Сторона защиты обжаловала приговор Нижегородского районного суда, который приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии по делу о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщили ТАСС в Нижегородском районном суде.

"Поступила апелляционная жалоба адвоката на приговор Маркелову", - отметил собеседник агентства.

Ранее Маркелова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 235 млн 280 тыс. рублей.