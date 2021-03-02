Число погибших при пожаре в интернате под Тверью увеличилось до двух

ТАСС, 2 марта. Еще одна из пострадавших во время пожара в Торопецком психоневрологическом интернате в Тверской области, который произошел в ночь на вторник, умерла в больнице, общее число жертв увеличилось до двух. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Одна женщина, получившая ожоги I и II степени, в тяжелом состоянии была доставлена в Торопецкую ЦРБ, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти, пациентка умерла. Еще одна женщина [ранее] скончалась по пути в больницу, причина ее смерти в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении.

Также еще двоим пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они в госпитализации не нуждаются.

Губернатор Игорь Руденя взял ситуацию под личный контроль. По данным пресс-службы, новое противопожарное оборудование было установлено в учреждении в декабре 2020 года. Сейчас проживающие корпуса интерната, где произошел пожар, временно размещены в местном клубе и в других зданиях учреждения. На время ремонта в корпусе, где произошло возгорание, они будут размещены в Нелидовском психоневрологическом интернате, добавили в пресс-службе.

Возгорание на площади 15 кв. метров произошло в двухэтажном здании Торопецкого психоневрологического интерната ночью 2 марта. Пожар был потушен в течение 40 минут, эвакуировали 54 человека. Следственное управления СК РФ по Тверской области проводит проверку обстоятельств возникновения возгорания.