Вулкан на Суматре выбросил пепел на высоту 5 км

СИНГАПУР, 2 марта. /ТАСС/. Вулкан Синабунг, расположенный в индонезийской провинции Северная Суматра, во вторник выбросил столб пепла и клубы дымы на высоту около 5 км. Об этом сообщило индонезийское издание Kompas.
Indonesia’s Mount #Sinabung spewing ash. No casualties reported as people are urged to stay far away. #Indonesia pic.twitter.com/h9Jn5ETRY4— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) March 2, 2021
Информации о пострадавших не поступало, власти призвали местных жителей держаться на расстоянии 3 км от кратера.
Последний раз подобную активность вулкан проявлял в августе 2020 года, тогда он также выбрасывал столб пепла на высоту 5 км.
#Indonesia’s #Mount #Sinabung spewing ash. No casualties reported as people are urged to stay far away. pic.twitter.com/FObmLJA1U6— Sandeep Seth (@sandipseth) March 2, 2021
Синабунг - действующий вулкан высотой 2 460 м. В 2010 году он впервые за 400 лет выбросил столб пепла. В 2014 году извержение Синабунга привело к смерти 16 человек, в 2016 году в результате его активности погибли семеро жителей.
Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Всего там насчитывается более 500 вулканов, из них 127 - действующие.