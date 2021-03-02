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Дело Ивана Голунова

Суд в закрытом режиме допросит экс-полицейского, признавшего вину по делу Голунова

Адвокат Дениса Коновалова Алексей Губкин считает, что могут быть разглашены сведения, которые содержат государственную тайну

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в закрытом режиме допросит бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Адвокат Алексей Губкин попросил суд о допросе Коновалова в закрытом режиме, так как, по его мнению, могут быть разглашены сведения, которые содержат государственную тайну. Прокуратура также настаивала на допросе в закрытом режиме. "Ходатайство о допросе удовлетворено. Заседание будет закрытым", - огласил решение судья.

Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.

Позднее Коновалов был переведен под домашний арест, так как он признал вину и дал показания на других фигурантов дела.

В новость внесена правка (14:49 мск) - уточняется формулировка в заголовке и последнем абзаце.

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