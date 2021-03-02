Ространснадзор назвал причины крушения судна "Онега"

ТАСС, 2 марта. Гибель судна "Онега" и 17 членов его экипажа в Баренцевом море 28 декабря 2020 года произошли вследствие обледенения судна, неоправданного риска капитана, непрофессиональных действий команды и штормовой погоды, сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

В результате аварии 28 декабря 2020 года в Баренцевом море рыболовное судно "Онега" затонуло на глубине 129 метров, 17 членов экипажа погибли.

"В результате расследования комиссия установила, что гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств: обледенение судна, способствовавшее уменьшению начальной остойчивости, неоправданный риск, допущенный капитаном судна при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях, штормовая погода и наличие открытого лацпорта для выборки рыболовной снасти, что привело к попаданию забортной воды в помещения судна, расположенные на главной палубе, к отрицательной начальной остойчивости, резкому увеличению крена и затоплению судна", - говорится в сообщении Ространснадзора.

В качестве еще одной причины гибели судна и людей комиссия назвала "непрофессиональные действия капитана судна и вахтенного старшего помощника капитана".