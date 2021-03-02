СК задержал трех подозреваемых в жестоком убийстве лосихи под Тверью

ТАСС, 2 марта. Трех подозреваемых в жестком убийстве лосихи в лесу на границе Тверской и Вологодской областей задержали в Твери. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"В настоящее время в результате слаженной работы следователей СК и сотрудников УМВД трое подозреваемых в совершении преступления задержаны, ими оказались жители Тверской и Ярославской областей. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В период с 23 по 26 февраля трое мужчин организовали охоту вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области. Из видеозаписи, опубликованной в социальных сетях и в некоторых СМИ, следует, что люди на снегоходах загнали лосиху, а затем душили ее. В связи с происшествием 1 марта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

Расследование на личный контроль взял губернатор Тверской области Игорь Руденя.