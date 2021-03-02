В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве четырех человек

ТАСС, 2 марта. Суд в Нижегородской области арестовал на два месяца 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийство семьи из четырех человек в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"2 марта 2021 года судом удовлетворено ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 26-летнему мужчине, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего)", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, срок ареста - два месяца.

Следователи допросили подозреваемого. Он дал показания по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления.