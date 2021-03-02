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В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого в убийстве четырех человек

Он взят под стражу на два месяца

ТАСС, 2 марта. Суд в Нижегородской области арестовал на два месяца 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийство семьи из четырех человек в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

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"2 марта 2021 года судом удовлетворено ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 26-летнему мужчине, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего)", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, срок ареста - два месяца.

Следователи допросили подозреваемого. Он дал показания по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления.

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