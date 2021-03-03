В Татарстане возбудили дело после пожара с тремя погибшими

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили в отношении неустановленного лица уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара с тремя погибшими в Татарстане. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"По итогам процессуальной проверки следственными органами в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Прокуратура признала это решение законным и обоснованным. Расследование взято на контроль", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы надзорного ведомства региона, сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Кульшарипово Альметьевского муниципального района Татарстана поступило в 03:16 мск. После его тушения обнаружены тела трех человек - двух мужчин 1991 и 1962 годов рождения (дядя и племянник), личность третьего погибшего пока не установлена.