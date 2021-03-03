{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывшего главу Приволжского управления Ростехнадзора отправили под домашний арест

Мера пресечения будет действовать по меньшей мере до 1 мая

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Приволжский районный суд города Казани в среду избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему руководителю Приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избран домашний арест на два месяца, то есть до 1 мая 2021 года", - сказал судья.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану сообщила о задержании 62-летнего бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора, подозреваемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), не упоминая имени фигуранта.

Теги
РоссияТатарстан
В Дзержинске девушка упала в яму с кипятком
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, она получила почти 70% ожогов тела
Читать полностью