Бывшего главу Приволжского управления Ростехнадзора отправили под домашний арест

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Приволжский районный суд города Казани в среду избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему руководителю Приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избран домашний арест на два месяца, то есть до 1 мая 2021 года", - сказал судья.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану сообщила о задержании 62-летнего бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора, подозреваемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), не упоминая имени фигуранта.