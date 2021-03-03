Пропавшего на Эльбрусе сноубордиста нашли живым

НАЛЬЧИК, 3 марта. /ТАСС/. Спасатели обнаружили заблудившегося на склонах Эльбруса сноубордиста и вывели в безопасное место. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Спасатели обнаружили заблудившегося на склоне Эльбруса сноубордиста и вывели в безопасное место. Москвич 1975 г. р. выехал из станции Гарабаши в сторону станции "Мир" и из-за плохой видимости выкатился за пределы в опасное для катания места. В настоящее время они спускаются вниз", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в помощи врачей мужчина не нуждается.