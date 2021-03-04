Суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве семьи из Пермского края

ПЕРМЬ, 4 марта. /ТАСС/. Суд заключил под стражу подростка, подозреваемого в убийстве своих родителей и младшей сестры в поселке Октябрьский Пермского края. Об этом в четверг сообщается на сайте СК РФ.

"Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами следователей, заключив обвиняемого под стражу", - сказано в сообщении.

Тела трех погибших, семейной пары и их 12-летней дочери, нашли в частном доме в поселке Октябрьский утром 2 марта. После инцидента возбудили уголовное дело. В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 16-летний сын погибших, который скрывался в одном из хостелов Екатеринбурга.

В ходе допроса подросток дал признательные показания в убийстве своих родителей и сестры. Мотивом убийства он назвал семейный конфликт.

Следователи также назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу, проверят условия жизни и воспитания детей в семье. Эти мероприятия должны определить причины и условия, которые привели к убийству. "Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних", - говорится в релизе ведомства.

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