Подозреваемый в убийстве водителя микроавтобуса в Екатеринбурге задержан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве водителя микроавтобуса в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

24 декабря 2020 года у станции метро "Уралмаш" неизвестный застрелил водителя микроавтобуса. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"Правоохранительными органами установлен и задержан фигурант по уголовному дело об убийстве водителя микроавтобуса. Фигурантом оказался мужчина, работавший в охранном предприятии. Вину в совершенном преступлении задержанный признал, пояснив, что совершил убийство из личной неприязни. В ходе проведенной проверки показаний на месте обвиняемый также сам указал место сокрытия предполагаемого орудия убийства - пистолета, по которому в рамках расследования будет проведена комплексная генетико-баллистическая экспертиза", - сказал он.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых добавил, что задержание проводилось полицией при силовой поддержке Росгвардии. "Проведены обыски в нескольких квартирах на территории Свердловской и Курганской областей. В ходе этих мероприятий изъят ряд вещественных доказательств. Фигурант был задержан у себя в квартире в городе Далматове Курганской области. Проверяется информация о возможной причастности задержанного к иным ранее совершенным преступлениям", - отметил Горелых.