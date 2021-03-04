МВД в Ингушетии проводит проверку после смерти мужчины при взрыве закопанного устройства

МАГАС, 4 марта. /ТАСС/. Полиция в Ингушетии начала проверку после гибели местного жителя при взрыве закопанного неустановленного взрывного устройства, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"В поле, расположенном в 100 м от автодороги, житель Сунжи 1987 года рождения, предположительно, осуществлял при помощи металлоискателя поиск металлолома, произошел взрыв неустановленного устройства. В результате взрыва он от полученных телесных повреждений скончался при доставлении в Сунженскую районную больницу. По данному факту проводится проверка", - указано в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что взрыв произошел при проведении раскопки в месте, где металлоискатель подал сигнал. В земле взорвалась небольшая бочка, предположительно являвшаяся самодельным взрывным устройством.