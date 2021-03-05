Власти Франции предупредили население Новой Каледонии об угрозе цунами

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Землетрясение в Тихом океане магнитудой 8,1 может привести к появлению цунами у побережья Новой Каледонии. Об этом предупредила в пятницу население острова служба гражданской обороны этой заморской территории Франции.

Землетрясение произошло в районе необитаемых островов Кермадек, принадлежащих Новой Зеландии. В предупреждении, переданном на Новой Каледонии по местному времени утром в пятницу, указывается, что "высота волны, которая подойдет к архипелагу, может быть от 1 до 3 метров". "Необходимо воздержаться от появления на побережье и от какой-либо деятельности на море", - говорится в заявлении. Населению также рекомендовано не забирать детей из школ, чтобы не создать заторов на дорогах.

Цунами может достичь Новой Каледонии к 10 часам по местному времени (02:00 мск). Служба гражданской обороны подчеркивает, что это цунами "представляет реальную опасность" для населения.