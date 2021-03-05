Власти Австралии предупредили об угрозе цунами на острове Норфолк

СИДНЕЙ, 5 марта. /ТАСС/. Австралийский государственный центр предупреждения о цунами в пятницу рекомендовал жителям острова Норфолк, расположенного в Тихом океане к востоку от Австралии, покинуть прибрежные территории и оставаться на возвышенности. Соответствующе сообщение было опубликовано на сайте ведомства после серии землетрясений в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага.

"В акватории острова Норфолк существует опасность цунами, высоких волн, сильных океанских течений и наводнений с 10:00 по местному времени (01:00 мск). Эвакуация не является необходимой мерой, однако жителям прибрежных районов рекомендуется оставаться как можно дальше от берега [океана]", - указано в сообщении центра предупреждения о цунами.

Местное управление по чрезвычайным ситуациям также выступило с рекомендацией держаться дальше от воды, а также скальных массивов и пляжей.

Ранее управление гражданской обороны Новой Зеландии выпустило сообщение о землетрясении магнитудой 7,4, зафиксированном у берегов Кермадекского архипелага в 06:40 утра по местному времени (20:40 4 марта мск). После второго толчка, магнитудой 8,1 было выпущено предупреждение о цунами для прибрежных районов Новой Зеландии, а также островов Стюарт и Чатем. Жителям прибрежных районов рекомендовано оставаться на возвышенности и не приближаться к береговой линии.