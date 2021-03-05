В отношении сотрудника "Бутырки" возбудили уголовное дело после суицида арестанта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудник московского следственного изолятора "Бутырка" подозревается в халатности в связи с суицидом арестанта. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"30-летний младший инспектор дежурной службы ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности и не осуществлял постоянный контроль за поведением арестанта в камере психиатрического отделения СИЗО, в результате чего он совершил самоубийство. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказал собеседник агентства.

3 марта в камере психиатрического СИЗО-2 было обнаружено тело 45-летнего следственно-арестованного, совершившего суицид. По данным базы Замоскворецкого суда Москвы, мужчина был арестован в январе 2020 года по обвинению в сексуальном насилии. Позже ему было предъявлено еще одно обвинение в разбое. Уголовное дело о насилии рассматривалось в суде с июля прошлого года, однако в декабре было приостановлено в связи с психическим заболеванием обвиняемого.