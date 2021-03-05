На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве инспектора охотнадзора

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве инспектора охотнадзора регионального министерства природных ресурсов задержан в Краснодарском крае, им оказался охотник. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу.

В четверг сообщалось, что на окраине поселка в Гулькевичском районе Краснодарского края нашли застреленным инспектора охотнадзора министерства природных ресурсов края. По предварительным данным, он находился на территории угодий, откуда совершил звонок коллегам, после чего пропал. Следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"В результате совместного взаимодействия с оперативными сотрудниками ГУВД по краю в короткий срок удалось установить подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель. По данным следствия, задержанный находился в лесистой местности с намерением осуществить охоту", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что мужчину заметил инспектор охотнадзора и потребовал положить на землю ружье, но тот попытался уйти. В результате конфликта подозреваемый дважды выстрелил в инспектора.

Уточняется, что подозреваемый забрал с собой ружье погибшего, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи будут добиваться взятия его под стражу на время следствия.