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Суд отправил в СИЗО главу одного из районов Ленинградской области

Алексея Кольцова подозревают в злоупотреблении полномочиями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО главу администрации Кировского района Ленинградской области Алексея Кольцова, которого в среду задержали сотрудники СК по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом на сумму более 600 млн рублей, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

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