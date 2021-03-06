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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX авиакомпании American Airlines экстренно сел в аэропорту Нью-Джерси

По данным агентства Reuters, сигнал об аварийной ситуации на борту подали после того, как капитан авиалайнера заглушил один из двигателей из-за возможной механической неисправности
© AP Photo/LM Otero, архив

ТАСС, 6 марта. Самолет Boeing 737 MAX компании American Airlines совершил в пятницу экстренную посадку в аэропорту города Ньюарк (штат Нью-Джерси). Как сообщает агентство Reuters, сигнал об аварийной ситуации на борту был подан после того, как капитан авиалайнера заглушил один из двигателей из-за возможной механической неисправности.

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По данным агентства, воздушное судно совершало рейс из Майами (штат Флорида) в Ньюарк с 95 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. Самолет совершил успешную посадку в аэропорту штата Нью-Джерси. В American Airlines отметили, что неполадки не были связаны с системой улучшения характеристик маневрирования, сбои в работе которой привели к крушению двух Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах. В свою очередь Федеральное авиационное управление (ФАУ) США заявило, что проведет расследование инцидента с экстренной посадкой авиалайнера.

18 ноября глава ФАУ США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. ФАУ также обнародовало директиву летной годности, конкретизирующую изменения в конструкции самолета, которые необходимо осуществить до возобновления его полетов, и выпустило уведомление о поддержании летной годности для международного сообщества, а также опубликовало требования по подготовке пилотов для полетов на самолетах этой модели. Компания American Airlines возобновила эксплуатацию Boeing 737 MAX 29 декабря 2020 года.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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