Boeing 737 MAX авиакомпании American Airlines экстренно сел в аэропорту Нью-Джерси

ТАСС, 6 марта. Самолет Boeing 737 MAX компании American Airlines совершил в пятницу экстренную посадку в аэропорту города Ньюарк (штат Нью-Джерси). Как сообщает агентство Reuters , сигнал об аварийной ситуации на борту был подан после того, как капитан авиалайнера заглушил один из двигателей из-за возможной механической неисправности.

По данным агентства, воздушное судно совершало рейс из Майами (штат Флорида) в Ньюарк с 95 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. Самолет совершил успешную посадку в аэропорту штата Нью-Джерси. В American Airlines отметили, что неполадки не были связаны с системой улучшения характеристик маневрирования, сбои в работе которой привели к крушению двух Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах. В свою очередь Федеральное авиационное управление (ФАУ) США заявило, что проведет расследование инцидента с экстренной посадкой авиалайнера.

18 ноября глава ФАУ США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. ФАУ также обнародовало директиву летной годности, конкретизирующую изменения в конструкции самолета, которые необходимо осуществить до возобновления его полетов, и выпустило уведомление о поддержании летной годности для международного сообщества, а также опубликовало требования по подготовке пилотов для полетов на самолетах этой модели. Компания American Airlines возобновила эксплуатацию Boeing 737 MAX 29 декабря 2020 года.