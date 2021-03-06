В Хабаровском крае полностью восстановили движение поездов после аварии на перегоне

ТАСС, 6 марта. Движение поездов на перегоне Форель - Дальневосточный в Хабаровском крае, где произошел сход 17 вагонов грузового поезда, полностью восстановлено. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"В 17:35 по местному времени (10:35 мск) полностью восстановлено движение поездов. Поезд №667 Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск был возвращен в Комсомольск-на-Амуре, пассажиры обеспечены питанием, им производится возврат средств и переоформление проездных документов без удержания дополнительных платежей и сборов. Поезда №351 Советская Гавань - Владивосток и №352 Владивосток - Советская Гавань следуют по своим маршрутам с задержками 4 часа 15 минут и 7 часов соответственно. В пути следования время задержки может быть сокращено", - говорится в сообщении.

В ночь на 6 марта на перегоне Форель - Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре произошел сход 17 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.

"В четырех цистернах была обнаружена капельная течь нефтепродуктов, железнодорожниками организована локализация места разлива (обваловка). На месте происшествия работают экологи Дальневосточной железной дороги и Центра Экоспас. Угрозы распространения нефтепродуктов нет", - отметили в пресс-службе.

По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта").