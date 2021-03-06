В Петербурге заключили под стражу сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу сиделку, которую обвиняют в избиении 98-летней блокадницы в квартире на проспекте Народного ополчения. Об этом сообщили журналистам в субботу в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Красносельский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Любови Анисимовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), до 1 мая", - говорится в сообщении.

Обвиняемая и ее адвокат не согласились с арестом, полагая, что меру пресечения можно избрать более мягкую.

В среду источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в городе задержали женщину, избившая пенсионерку. В отношении задержанной возбудили дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством").

Как позже сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, дело передали из полиции для расследования в ГСУ. Следователи переквалифицировали обвинение на покушение на убийство.

По версии следствия, 28 февраля Анисимова избила 98-летнюю женщину, которая пережила блокаду Ленинграда, "с целью убийства последней". Врачи диагностировали у пенсионерки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также многочисленные ушибы разных частей тела. Женщина находится в больнице в удовлетворительном состоянии.