На Камчатке завершились спасательные работы на месте схода лавины, где погиб мужчина

ТАСС, 6 марта. Спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины, где погиб мужчина. Из-под снега живыми извлекли женщину и восьмилетнюю девочку, сообщили в субботу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вечером 6 марта в районе расположения школы № 3 в городе Елизово, когда там находились люди, со склона сошла лавина. В результате происшествия мужчина погиб на месте.

"На Камчатке завершились спасательные работы в районе схода снежной массы. Из-под снега были извлечены живыми восьмилетняя девочка и женщина. Нескольким позже из-под снега извлекли мужчину, который погиб. Спасатели продолжили обследование места происшествия, задействовав лавинные щупы и специально обученных собак, чтобы исключить нахождение под снежной массой других людей. Под снегом больше никто обнаружен не был", - говорится в сообщении.

В спасательных работах были задействованы 55 человек, из которых 20 - волонтеры.

В региональном ГУ МЧС предупреждают о лавинной опасности на Камчатке. В настоящее время специалисты осуществляют принудительный спуск снежной массы на расположенном рядом с местом происшествия участке склона.

После гибели человека началась процессуальная проверка. В следственном управлении дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственным за обеспечение безопасности в районе, где произошла трагедия.