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Подозреваемого в убийстве в квартире в центре Москвы задержали

Мужчина убил своего знакомого во время распития спиртных напитков

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в убийстве своего знакомого в квартире в центре Москвы, задержан. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

6 марта в квартире жилого дома на улице Литвина-Седого между двумя мужчинами во время распития спиртных напитков произошел конфликт, во время которого хозяин квартиры ударил ножом своего знакомого. От ранения он умер на месте.

"По подозрению в совершении этого преступления задержан мужчина 1972 года рождения", - сказала Иванова. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

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