Спасатели больше не обнаружили людей под завалами на месте взрыва газа в доме в Серпухове

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Людей под завалами жилого дома в Серпухове, где произошел взрыв бытового газа, больше нет, ранее извлеченная из-под обломков девочка в данный момент находится в больнице. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"Под завалами больше никого нет. В момент взрыва в доме была 14-летняя девочка, сейчас она в больнице", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины взрыва устанавливаются. "По предварительным данным, хлопок произошел из-за утечки газа", - сообщили в правоохранительных органах. В результате взрыва дом обрушился практически полностью.

По данным Главного управления МЧС по Московской области, в воскресенье вечером в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов произошел взрыв бытового газа в жилом доме площадью 150 кв. м. В результате частично разрушились несущие конструкции дома. Возгорания не последовало.

В связи с ЧП проверки проводят прокуратура и Следственный комитет.