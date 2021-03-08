Пострадавшая от взрыва газа в Подмосковье девочка получила ожоги 70% тела

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Девочка, пострадавшая в результате взрыва газа в подмосковном Серпухове, получила сильные ожоги. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"У девочки термические ожоги 70% тела, она сейчас находится в ожоговом центре Люберецкой больницы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что из-под завалов ее извлекли в сознании.

В воскресенье вечером в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов произошел хлопок бытового газа в жилом доме площадью 150 кв. м. В результате частично разрушились несущие конструкции дома. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В это время в доме была только 14-летняя девочка.