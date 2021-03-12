Защита назвала некомпетентным эксперта по делу командира сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

"В ходе допроса подтвердились наши опасения, что ключевую экспертизу по делу провел человек, не имеющий ни опыта, ни знаний, ни навыков по эксплуатации самолета Sukhoi SuperJet. Мы так и не поняли, какими мотивами руководствовалось следствие, поручив проведение этой экспертизы бывшему летчику, а с 2009 года пенсионеру, у которого отсутствуют знания в области экспертной деятельности, что он сам подтвердил в ходе допроса, при этом не знающему конструктивных особенностей данного самолета и никогда на нем не летавшему", - рассказала ТАСС адвокат пилота Наталья Митусова.

По ее словам, эксперт плохо знает авиационное законодательство и практику его применения, а уровень знания английского языка не соответствует требуемому. "На наши вопросы, почему он не проводил самостоятельных исследований, а ограничился описанием хронологии событий из предварительного отчета МАК, пояснил, что в МАК специалисты сильнее, и он им доверяет. Подтвердить, что самостоятельно проводил расшифровку данных параметрических бортовых самописцев не смог, не знает, в чем заключается разница между аварийным и эксплуатационным регистратором, и какая на них содержится информация", - пояснила защитник.

Адвокат рассказала, что в ходе допроса эксперт сообщил, что сам самолет и его сохранившиеся конструкции он не видел и не исследовал, в том числе и систему защиты от молнии. "Эксперт в ходе допроса подтвердил, что провести на тренажерном комплексе следственный эксперимент и воссоздать условия идентичные полету 5 мая 2019 года невозможно", - добавила она.