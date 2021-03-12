Защита назвала некомпетентным эксперта по делу командира сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Защита Дениса Евдокимова, командира SSJ-100, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года, считает некомпетентным эксперта, проводившего ключевую летную экспертизу по делу.
"В ходе допроса подтвердились наши опасения, что ключевую экспертизу по делу провел человек, не имеющий ни опыта, ни знаний, ни навыков по эксплуатации самолета Sukhoi SuperJet. Мы так и не поняли, какими мотивами руководствовалось следствие, поручив проведение этой экспертизы бывшему летчику, а с 2009 года пенсионеру, у которого отсутствуют знания в области экспертной деятельности, что он сам подтвердил в ходе допроса, при этом не знающему конструктивных особенностей данного самолета и никогда на нем не летавшему", - рассказала ТАСС адвокат пилота Наталья Митусова.
По ее словам, эксперт плохо знает авиационное законодательство и практику его применения, а уровень знания английского языка не соответствует требуемому. "На наши вопросы, почему он не проводил самостоятельных исследований, а ограничился описанием хронологии событий из предварительного отчета МАК, пояснил, что в МАК специалисты сильнее, и он им доверяет. Подтвердить, что самостоятельно проводил расшифровку данных параметрических бортовых самописцев не смог, не знает, в чем заключается разница между аварийным и эксплуатационным регистратором, и какая на них содержится информация", - пояснила защитник.
Адвокат рассказала, что в ходе допроса эксперт сообщил, что сам самолет и его сохранившиеся конструкции он не видел и не исследовал, в том числе и систему защиты от молнии. "Эксперт в ходе допроса подтвердил, что провести на тренажерном комплексе следственный эксперимент и воссоздать условия идентичные полету 5 мая 2019 года невозможно", - добавила она.