СК возбудил дело после падения девушки в яму с кипятком в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после падения девушки в яму с кипятком в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщает в пятницу пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что девушка упала в яму, после чего была госпитализирована с ожогами, в СК по данному факту начали проверку.

"Следователем по факту травмирования девушки, упавшей в яму с кипятком, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 2 марта 20-летняя девушка в результате провала грунта на улице Петрищева в Дзержинске упала в образовавшуюся яму, после чего ее госпитализировали в больницу. Она получила ожоги тела второй и третьей степени.

"Как полагают следователи СК, неустановленные должностные лица, ответственные за выявление ветхого муниципального имущества, а также замену и ремонт сетей теплоснабжения, допустили халатность, которая и привела к травмированию потерпевшей", - сказано в сообщении.