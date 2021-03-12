Подозреваемого в растрате замминистра по делам ЧС Татарстана отправили под домашний арест

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Приволжский районный суд города Казани в пятницу избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Олега Степущенко, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Степущенко Олега Александровича меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 мая 2021 года", - сказал судья.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 52-летнего чиновника, не назвав его имени. Уточнялось, что мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.

Следствие полагает, что в период с 2013 по 2019 год МЧС РТ заключило госконтракты с коммерческими организациями на монтаж речевых сиренных установок системы оповещения населения на сумму более 56,7 млн рублей. Позже неустановленные представители этих коммерческих организаций по сговору с фигурантом не исполнили условия контрактов, произведя работы в нарушение техзаданий. Фигурант и иные неустановленные сотрудники МЧС РТ, в свою очередь, приняли их.

"В результате не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в республике, а денежные средства растрачены и присвоены", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Подробности судебного заседания

Представитель прокуратуры согласилась с ходатайством следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Степущенко и сторона защиты, в свою очередь, не поддержали ходатайство.

"Принимая во внимание необходимость проведения значительного объема следственных действий по установлению сообщников Степущенко, то есть в настоящее время по уголовному делу задержан только Степущенко, имеются основания полагать, что он может разгласить в адрес неограниченного круга лиц сведения о ходе расследования уголовного дела, тем самым позволив неустановленным участникам преступной группы скрыться, оказать давление на свидетелей, а также уничтожить доказательства по делу, то есть воспрепятствовать предварительному расследованию", - сказал следователь, отметив, что оснований для избрания иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, не имеется.

В новость внесены изменения (17:12 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.