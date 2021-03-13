В Красноярске возбудили уголовное дело после задержания начальника отдела полиции

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из отделов полиции в Красноярске, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов полиции МУ МВД России "Красноярское", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере"), а также жителя Красноярска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере")", - сообщили в СК.

По предварительной версии, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это 600 тыс. рублей. 12 марта в момент передачи денег полицейский и посредник были задержаны оперативными сотрудниками ФСБ.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного полицейского меры пресечения. В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В пресс-службе краевого главка МВД сообщили журналистам, что назначено проведение служебной проверки по факту незаконного получения денежных средств начальником одного из отделов полиции. Будут выяснены все обстоятельства данного происшествия. В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что с поличным при получении денежных средств был задержан начальник красноярского отдела полиции №1.