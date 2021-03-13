Тела женщины и двух детей нашли на месте пожара в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Тела женщины и двух детей нашли на месте пожара в селе Бобровка в Новосибирской области. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что из частного дома были спасены два мальчика, они госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Обнаружены тела женщины и двоих детей", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова подтвердила ТАСС факт гибели женщины и двух детей при пожаре. "По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказала Кулешова. По ее словам, были обнаружены тела женщины 1985 года рождения, ее двухлетней дочери и семилетнего сына.

Как установили следователи, семья многодетная. Два ребенка находились у бабушки, а четверо - с матерью в доме. По предварительным данным, одиннадцатилетний сын пытался разжечь печь розжигом, однако произошли хлопок и возгорание. Он успел вынести из дома четырехлетнего брата, но остальным спастись не удалось.

В 19:48 (15:48 мск) местного времени пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании в частном доме на ул. Безручкова в селе Бобровка Сузунского района. Через пять минут первый пожарный расчет прибыл на место вызова.