Пожар на территории бывшего военного склада в Воронеже потушили

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 600 кв. м, возникшее вечером в субботу на территории бывшего военного склада в Советском районе Воронежа. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

"В 20:50 [мск] пожар ликвидирован", - сказал он.

Пожар возник около 19:30 мск в неэксплуатируемом здании бывшего склада министерства обороны на улице Янониса в Советском районе города. По предварительным данным, пострадавших нет.