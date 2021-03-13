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Пожар на территории бывшего военного склада в Воронеже потушили

По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 600 кв. м, возникшее вечером в субботу на территории бывшего военного склада в Советском районе Воронежа. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

"В 20:50 [мск] пожар ликвидирован", - сказал он.

Пожар возник около 19:30 мск в неэксплуатируемом здании бывшего склада министерства обороны на улице Янониса в Советском районе города. По предварительным данным, пострадавших нет.

Теги
РоссияВоронежская область
В Воронеже произошел пожар на территории бывшего военного склада
Его площадь составляет 600 кв. м, угрозы распространения огня нет
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