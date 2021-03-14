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На Ставрополье нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Ранее сообщалось, что она ушла в магазин в поселке Иноземцево и не вернулась

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Полиция нашла 12-летнюю девочку, которая в субботу вечером ушла в магазин в поселке Иноземцево и не вернулась. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение ребенка установлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время девочка передана законным представителям.

Ранее с заявлением в отдел внутренних дел обратилась мама девочки. Женщина сообщила, что ее дочь в 18:30 мск субботы вышла из дома в поселке Иноземцево в магазин и до настоящего времени ее местонахождение было неизвестно.

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